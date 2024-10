Ronn Moss ad Alessandria, ospite alla Festa del Cristo

"Ho da tempo l'Italia nel cuore e, da oggi, in particolare Alessandria".

Così Ronn Moss, lo storico primo Ridge Forrester in molte stagioni della soap opera Beautiful, ospitate alla Festa del Cristo ad Alessandria. Molti i fans arrivati in corso Acqui per una foto e un autografo.

"Una visita, quella di Ridge, che è ulteriore motivo d'orgoglio per noi organizzatori - commenta Enzo Cirimele, presidente dell'Associazione Attività e Commercio - E' l'ennesima iniziativa che, grazie anche a personaggi conosciutissimi come Ronn Moss, contribuisce a tenere vivo il territorio. Il nostro quartiere è invaso di gente".

Un'accoglienza calorosa che non ha lasciato indifferente l'attore che, incontrando gli ammiratori, ha parlato dei prossimi progetti, cominciando dal tornare a far musica.



