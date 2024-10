La Reumatologia dell'ospedale Molinette di Torino compie 75 anni

La Reumatologia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino compie 75 anni. È stata la prima struttura di diagnosi e cura dedicata specificatamente a questa disciplina in Italia e ha rappresentato un punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche.

Con l'introduzione della Lupus Clinic, prima in Piemonte, e della Biopsia sinoviale, la Reumatologia torinese (diretta da Enrico Fusaro) continua ad evolversi: l'approccio integrato al paziente e lo sviluppo di strategie diagnostico - terapeutiche avanzate riflettono l'impegno a garantire una vita di qualità per i pazienti reumatici. L'obiettivo è fornire un'assistenza completa e innovativa, attraverso un'intensa attività ambulatoriale e di DayHospital, specializzata in terapie innovative e nella gestione delle complicanze legate alle malattie reumatiche.

In occasione di questo anniversario si terrà un evento di aggiornamento "Approcci interdisciplinari in reumatologia", che si svolge a Torino oggi e domani, con focus su comorbilità, esercizio fisico e nutrizione nelle malattie reumatiche.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA