Saclà ottiene la certificazione B Corp per la sostenibilità

Saclà ha assunto, a partire da luglio 2023, lo status giuridico di Società Benefit, a conferma della volontà aziendale di perseguire, oltre al profitto, anche un impatto positivo sulle proprie persone, sui clienti, sull'ambiente e la comunità, integrando questo impegno all'interno dello statuto aziendale.L'azienda, con 85 anni di storia e simbolo della tradizione alimentare italiana, oggi presente in oltre 70 Paesi, ha infatti ottenuto la certificazione B Corp, rilasciata da B Lab Italia.

Lo status è stato assegnato dopo un processo di verifica da parte del network no-profit B Lab, che si pone l'obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale, promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del Pianeta. La certificazione B Corp, misura in maniera indipendente e oggettiva l'impatto sociale e ambientale dell'impresa, secondo gli standard previsti dal B Impact Assessment (Bia). "Diventare un'azienda B Corp certificata per noi di Saclà è un'evoluzione naturale. Come azienda storica e radicata nel territorio sentiamo una profonda responsabilità verso le comunità in cui operiamo e l'ambiente che ci circonda.

La certificazione B Corp è il riconoscimento del nostro impegno a fare impresa in modo più sostenibile, ma soprattutto conferma la nostra volontà di adottare una cultura aziendale che mette al centro l'etica e la sostenibilità" afferma Chiara Ercole, ceo di Fratelli Saclà. "L'ottenimento della certificazione B Corp è il risultato tangibile dell'impegno di un'azienda nell'adottare elevati standard per misurare, migliorare e promuovere pratiche sociali, ambientali e di governance" afferma Anna Puccio, Executive Director di B Lab Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA