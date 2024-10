La danza invade la città dalle piazze ai luoghi di cura

Sotto la Mole la danza in tutte le sue forme invade la città, con flash mob, manifestazioni, incontri e performance che animeranno vie, piazze luoghi di lavoro, scuole, ospedali, musei, aree post industriali. Dal 12 al 20 ottobre torna, per la seconda edizione dopo una prima che ha coinvolto oltre 8 mila persone, Balla Torino Social Dance, l'evento in cui il ballo diventa simbolo di condivisione, socialità e benessere.

La manifestazione, ideata da Fondazione Contrada Torino in sinergia con 60 scuole e associazioni di ballo, propone 80 appuntamenti, con 500 tra maestri, ballerine e ballerini, in 20 luoghi. Un'edizione che arriva, come ha ricordato la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, a pochi giorni dall'approvazione in Sala Rossa della sua mozione con la quale Torino ha aderito al Manifesto programmatico per una città danzante. " Balla Torino - havsottolineato l'assessore Paolo Chiavarino - non solo celebra l'arte del ballo, ma crea un forte legame tra i cittadini promuovendo la partecipazione attiva, il benessere collettivo e la vivacità di una città che sempre di più si apre agli eventi di richiamo nazionale e internazionale".

"Anche un modo - ha aggiunto il direttore della Fondazione Contrada, Germano Tagliasacchi - per rivivere gli spazio urbani in modalità alternative e sorprendenti e per sottolineare il potere della danza come strumento di inclusione e cura".



