Italia Destinazione digitale, menzione speciale per il Piemonte

Il Piemonte ha ottenuto una menzione speciale al premio Cashless Destination, assegnato in collaborazione con Visa, per essersi distinto come la destinazione italiana con il più alto utilizzo di pagamenti elettronici a conferma del sempre più frequente impiego delle transazioni digitali da parte dei viaggiatori. Il riconoscimento è stato consegnato all'assessora regionale al Turismo, Marina Chiarelli, al Ttg di Rimini nel contesto di un panel dedicato allo studio sulle abitudini dei viaggiatori. Italia Destinazione Digitale è il premio che ogni anno dal 2016 viene assegnato da The Data Appeal alle Regioni e alle destinazioni che registrano le migliori performance online, dal punto di vista del sentiment, dell'offerta enogastronomica e dell'accoglienza.

"Questo premio è un traguardo che conferma i grandi passi in avanti compiuti dal nostro tessuto economico, che in questi anni ha saputo adattarsi ai cambianti. Cambiare mentalità è segno di maturità, ma anche di lungimiranza che serve, in questo caso, ad allargare ulteriormente la propria sfera d'influenza nel settore turistico, ricettivo e dei servizi - ha sottolineato Chiarelli -. In questi anni, grazie a investimenti pubblici e privati, siamo riusciti a rendere il Piemonte una regione all'avanguardia, capace di attrarre turisti internazionali che apprezzano la semplicità e la sicurezza dei pagamenti elettronici, contribuendo così a una crescita economica sostenibile".



