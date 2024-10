'Dialoghi sul talento', studenti incontrano Agassi e Graf

Andre Agassi e Steffi Graf, grandi campioni del tennis di un recente passato, giovedì 7 novembre saranno ospiti della Fondazione Crc al Palasport di Cuneo dove incontreranno migliaia di studenti delle scuole superiori.

L'iniziativa è organizzata per la nuova edizione di 'Dialoghi sul talento', realizzata in collaborazione con I Tennis Foundation, Children for Tomorrow di Stefanie Graf e Andre Agassi Foundation for Education La partecipazione è aperta al pubblico gratuitamente con iscrizioni dal sito www.fondazionecrc.it a partire dal 23 ottobre alle ore 12.

"A pochi giorni dalle Atp Finals di Torino, - commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione - siamo particolarmente felici di ospitare a Cuneo un appuntamento che vuole sottolineare il valore dello sport per la scoperta e la valorizzazione dei talenti delle giovani generazioni e permette alla Fondazione Crc di consolidare relazioni con importanti realtà filantropiche internazionali".



