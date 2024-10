Calopresti, 'vorrei fare una commedia, la girerei a Torino'

"I miei progetti? Vorrei fare una commedia. Ho qualche idea, ma è ancora troppo presto per parlarne. Mi piacerebbe girare a Torino". Lo ha detto il regista Mimmo Calopresti, ospite del Festival dell'Accoglienza a Torino, per la proiezione di 'Cutro, Calabria, Italia' al cinema Romano.

"Dico sempre che Torino è la mia città. La considero casa mia, anche se ora vivo a Roma. Ho iniziato a fare cinema qui. Anche oggi è una città vivace in cui c'è grande attenzione alla cultura e alla contro-cultura, anche se rispetto a 40 anni fa le cose sono cambiate, non ci sono più i grandi conflitti di allora", spiega Calopresti.



