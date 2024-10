Temperature in calo, Comuni autorizzano accensione riscaldamento

Con il peggioramento del tempo, alcuni Comuni del Piemonte hanno deciso di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento. Tra questi Casale Monferrato (Alessandria) e Racconigi (Cuneo).

A Casale, "alla luce delle attuali condizioni meteo, caratterizzate da un brusco calo delle temperature con previsioni di peggioramento, - si legge in una nota - il Comune ha stabilito la possibilità di procedere con l'accensione degli impianti di riscaldamento da oggi, 8 ottobre, con un orario massimo di accensione giornaliero di 4 ore distribuite nell'arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno".

A Racconigi, in base all'ordinanza firmata dal sindaco Valerio Oderda, i termosifoni potranno rimanere accesi per un massimo di 7 ore al giorno" che "potranno essere distribuite in due o più momenti della giornata, per meglio adattarsi alle esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, ottimizzare il consumo di energia".



