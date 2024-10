The Others, attesi 50 espositori nella nuova casa all'Ilo

E' il tema del viaggio il fil rouge della tredicesima edizione di The Others, che si terrà quest'anno dal 31 ottobre al 3 novembre all'interno del Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo -Organizzazione Internazionale del Lavoro. Un'area extraterritoriale a Torino, simbolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e Centro Internazionale d'eccellenza nella formazione continua.

La fiera d'arte indipendente - ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, con la direzione artistica di Lorenzo Bruni - ospiterà 50 espositori, provenienti da tutta Italia e dal mondo, tra cui Argentina, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Spagna e Perù. L'immagine della tredicesima edizione è stata disegnata dall'illustratrice Elisa Talentino che ha lavorato per sintesi all'arcano maggiore del Mondo, a partire dall'iconografia delle carte di Marsiglia, una delle rappresentazioni più antiche dell'immagine. La figura femminile tiene in mano una stella, la cui forma è la stessa della stella a cinque punte posta sulla guglia della Mole Antonelliana. "The Others 2024 raggiunge il massimo livello di simbiosi tra contenitore e contenuto: internazionale, multidisciplinare, inclusivo, rigoroso. Ci troviamo in uno spazio extra territoriale, riservato e libero al tempo stesso, che necessita del rispetto assoluto delle regole, condizione indispensabile perché la creatività possa dare ampio sfogo alla fantasia dell'arte ed offrire al pubblico una moltitudine di chiavi di lettura tutte affascinanti" spiega Roberto Casiraghi, ideatore della fiera.



