Bilanci Città della Salute di Torino, 25 avvisi di garanzia

Con 25 avvisi di garanzia la procura di Torino ha chiuso le indagini sui bilanci della Città della Salute del capoluogo piemontese. Secondo gli inquirenti i conti sarebbero stati falsificati per alleggerire il passivo, in particolare per quanto riguarda le voci della libera professione.

L'inchiesta ha portato ad accertare, come anticipato da alcuni quotidiani, che per diversi anni nessuno aveva chiesto ai medici che eseguivano prestazioni sanitarie intra moenia di versare la quota del 5% prevista dalla legge Balduzzi per chi esercita privatamente all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, portando così con il tempo ad allargare un buco di diversi milioni di euro.

Tra gli indagati ci sono i direttori generali che si sono succeduti tra il 2013 e il 2022 alla guida del polo ospedaliero torinese, oltre a direttori sanitari e amministrativi e altre figure manageriali e anche componenti del collegio sindacale.

Per i pm Giulia Rizzo e Mario Bendoni, avrebbero "disatteso i principi di diligenza professionale e correttezza che reggono l'assolvimento delle funzioni di vigilanza e controllo". Il reato ipotizzato è falso ideologico in atto pubblico.

"In relazione alle recenti notizie stampa, si segnala che questa amministrazione si ritiene assolutamente estranea ai fatti per i quali si procede, avendo sempre operato con dedizione e massima professionalità". Così in una nota la direzione aziendale della Città della Salute di Torino commenta la chiusura indagini della procura. Siamo certi che si farà senz’altro luce e chiarezza sulla insussistenza di colpe e negligenze a carico di questa amministrazione -continua la nota- . Nella sicurezza che la giustizia farà il proprio corso ci teniamo a precisare che l’attuale direzione aziendale ha collaborato e sta continuando a fornire ai competenti organi il proprio prezioso contributo". "Nel frattempo, prosegue l’importante azione di riorganizzazione di tutte le procedure amministrative e contabili volte al conseguimento dei migliori risultati e obiettivi aziendali", concludono da Città della Salute di Torino



