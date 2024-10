Giorgetti, oggi come ieri Gdf a tutela tessuto Paese

"Oggi, come ieri, le Fiamme Gialle continuano ad essere protagoniste della tutela dei confini, del tessuto economico del Paese attraverso un'azione multidisciplinare e coordinata sulla terraferma, ma anche in mare e in cielo, grazie al moderno ed efficiente dispositivo aeronavale di cui dispone Corpo. In prima linea anche in ambiente montano, con gli specialisti del Sagf e in occasione di calamità o disastri ambientali, per portare soccorso alla popolazione". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, nel suo discorso dal palco di piazza Castello a Torino per le celebrazioni del 250esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. "Oggi la Guardia di Finanza, attraverso un lungo percorso che lega tradizione e futuro, è diventata una moderna forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria, con una spiccata proiezione internazionale - ha evidenziato Giorgetti - Una Istituzione capace di rinnovarsi nella struttura, nei compiti e nelle funzioni per rispondere in maniera adeguata all'evoluzione del contesto, ma restando sempre ancorata ai suoi valori e alle sue tradizioni che ne hanno guidato il cammino. Un unicum nel panorama internazionale per modello organizzativo e prerogative, molto apprezzato anche oltre confine". "Oggi, siamo qui per i 250 anni del Corpo, per celebrare il valore di una ultrasecolare Istituzione, ma anche per immaginare il suo futuro ruolo, in un contesto di riferimento in profonda trasformazione per la rivoluzione tecnologica in atto", ha evidenziato Giorgetti



