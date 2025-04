Adunata nazionale degli Alpini, previste 400.000 persone

Per l'adunata nazionale degli Alpini a Biella, dal 9 all'11 maggio, sono attese 400mila persone e dalla prossima settimana sul sito del Comune sarà disponibile un documento che sarà aggiornato in tempo reale denominato Vademecum per i cittadini.

"Stiamo lavorando ancora intensamente - spiega il sindaco Marzio Olivero - nel definire alcuni dettagli, riteniamo che la comunicazione ai cittadini sia di massima priorità". Attivato anche un numero 'Linea Alpina' del comune di Biella a cui i cittadini possono rivolgersi.

"L'Adunata nazionale Alpini 2025 è un evento straordinario, nei numeri il più importante dell'anno in Italia e pertanto ci stiamo preparando ad affrontarlo in modo adeguato attraverso la predisposizione di misure straordinarie - spiegano gli assessori delegati Sara Gentile e Edoardo Maiolatesi - In particolare per quanto riguarda la viabilità siamo costretti a chiedere collaborazione a residenti, commercianti, lavoratori che quotidianamente vivono il centro e le aree circostanti. Nei tre giorni di Adunata abbiamo predisposto divieti di circolazione e sosta che andranno inevitabilmente ad incidere sulle abitudini delle persone e delle famiglie. Il suggerimento - concludono Gentile e Maiolatesi - è di considerare l'evento come una vera e propria occasione per vivere la città in modo diverso perché in questi giorni sarà piena di vita, le strade saranno popolate da tantissime penne nere e ci saranno tante iniziative".



