Calcio, due nuove divise per Fc Alessandria

Create in collaborazione da società e Museo Grigio, le nuove maglie di Fc Alessandria (Girone D di Promozione) contengono riferimenti e collegamenti al passato dei Grigi rispettando il motto #oggicomeallora. Sono state presentate oggi nella sala stampa 'Giuseppe Zerbino' allo stadio Moccagatta. Due le divise: quella per le gare casalinghe, con il tradizionale grigio, e quella a strisce bianco-azzurre per le trasferte che richiama i colori vestiti dal primo 'undici' mandrogno nel 1912.



