Turismo Torino promuove l'Egizio al Ttg di Rimini

E' il Museo Egizio al centro della presenza dell'ente del turismo di Torino e della sua provincia al Ttg Travel Experience di Rimini (9 -11 ottobre), la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Nello spazio della Regione Piemonte ad attendere agenti di viaggio e tour operator saranno due copie in resina delle statue della dea Sekhmet (temibile divinità egizia con testa di leonessa e corpo di donna) i cui originali si possono ammirare nell'atrio e nel corridoio aulico del Museo proprio per celebrare un importante compleanno: i 200 anni dell'Egizio Darà il benvenuto ai visitatori nei giorni della fiera, dalle 10 alle 16, una figurante truccata come Merit, moglie dell'architetto egizio Kha la cui tomba è presente nel Museo di Torino. Vestirà gli abiti di una nobildonna egizia, forniti dalla Sartoria artistica teatrale, dal 1900 fulcro di storia, arte e cultura legate alla moda italiana.

L'iniziativa rientra in una più articolata campagna di comunicazione internazionale del Museo Egizio, grazie all'investimento della Camera di commercio di Torino e alla collaborazione di Turismo Torino e Provincia. Il Museo diventa simbolo della città di Torino, puntando ad allargare il suo pubblico in particolare verso Germania, Scandinavia e Stati Uniti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA