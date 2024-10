Nel boschi del Biellese fermati due presunti spacciatori

Continua il lavoro dei carabinieri nei boschi del Biellese contro lo spaccio di stupefacenti. Un nuovo intervento dei militari dell'Arma ha portato all'arresto di due presunti pusher.

Una pattuglia aveva notato due uomini di origine nordafricana sulla strada di Pettinengo che alla vista dell'auto dei carabinieri erano fuggiti abbandonando uno zaino contenente un vero e proprio 'kit dello spacciatore'. Al suo interno infatti c'erano stupefacenti di ogni genere: cocaina, hashish ed eroina, per un totale di circa cinquanta grammi, un bilancino di precisione e involucri per il confezionamento delle dosi, oltre che quasi 500 euro in banconote di piccolo e medio taglio, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

Successivamente è arrivata una segnalazione di movimenti sospetti nell'area boschiva di Masserano. È stata quindi organizzata una perlustrazione della zona, anche grazie al supporto dei militari delle Sio del reggimento carabinieri Piemonte di Moncalieri.

Dopo diverse ore è stata notata un'auto percorrere più volte a bassa velocità una strada della zona, andando avanti indietro, finché dal bosco sono sbucate due persone che sono salite velocemente. La vettura è stata fermata, gli occupanti sono stati portati in caserma per accertamenti. Addosso avevano alcune dosi di stupefacenti, anche se il ritrovamento non ha consentito l'arresto in flagranza. Le indagini, coordinate dalla procura biellese. proseguono, così come continuerà il presidio delle zone interessate allo spaccio da parte dei carabinieri della compagnia di Cossato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA