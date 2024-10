'Gente di lago', all'isola Pescatori quattro chef da Singapore

Dal 12 al 15 ottobre torna 'Gente di lago e di fiume', il festival enogastronomico dedicato all'acqua dolce. Alla settima edizione, all'isola Pescatori (Stresa) e a Verbania, partecipano un centinaio di professionisti della gastronomia italiana e internazionale, compresi una ventina di chef stellati.

Tra loro, quattro arrivano da Singapore: sono Daniele Sperindio, Rishi Naleendra, Lewis Barker e Michael Wilson. A loro il presidente dell'associazione Gente di lago e di fiume, il 'due stelle' Marco Sacco del Piccolo Lago di Verbania, ha chiesto di mettere a punto il piatto simbolo di questa edizione dell'evento: "Si chiama 'Once upon a time in Singapore' - anticipano Sacco e il sous chef Davide Chiaraluce - ed è una laksa", una zuppa di tagliolini realizzati "con una farina di carpa".

"Ci hanno mandato la ricetta e noi la stiamo preparando, ci confrontiamo spesso e quando arriveranno qua racconteranno a tutti i partecipanti perché ci hanno dedicato questo piatto" prosegue Sacco. "Negli anni, dalle ricette di Gente di lago, cuochi che lavorano su laghi e fiumi in tutta Italia hanno preso ispirazione per creare piatti da inserire nei propri menù. In questo modo il consumatore conosce i prodotti d'acqua dolce, che non sono meno nobili di quelli che arrivano dal mare".



