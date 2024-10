Centro lavoro in ex bar confiscato a criminalità organizzata

Oggi pomeriggio si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Centro per il Lavoro in piazza Cavour a Venaria Reale (Torino). Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e gli assessori regionali Maurizio Marrone e Gian Luca Vignale. Il servizio ha trovato posto in un ex bar confiscato alla criminalità organizzata che l'amministrazione ha deciso di riutilizzare come sede del nuovo centro comunale dei servizi per il lavoro.

"Il Centro non sarà solo un edificio in grado di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma un simbolo di speranza e di promozione del senso civico che rinforzerà il senso di appartenenza e di fiducia nello Stato", ha detto il ministro Zangrillo. "La lotta ad ogni forma di mafia deve essere una priorità costante per ogni amministrazione comunale - ha aggiunto il sindaco Fabio Giulivi - e Venaria, da tempo, porta avanti azioni concrete".



