Si finge infermiera e somministra farmaci a novantenne

Si è spacciata per infermiera e per settimane ha somministrato farmaci a una novantenne. Ora una donna di 57 anni è stata denunciata a Torino dopo un'indagine dei carabinieri di Pozzo Strada e del Nas. La sedicente infermiera andava a trovare l'anziana a casa percepiva 800 euro ad ogni prestazione.

A far scattare gli accertamenti, dopo avere interpellato dei medici, è stata la figlia della novantenne, preoccupata da un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. E' emerso che all'anziana venivano somministrati farmaci, anche per via endovenosa, senza prescrizione.

Nell'abitazione della sedicente infermiera i carabinieri hanno trovato e messo sotto sequestro confezioni per un centinaio di tipologie di farmaci insieme a varia strumentazione medica. Il fascicolo è aperto per esercizio abusivo della professione.



