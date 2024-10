Salvatore Aricò è il nuovo vicario del questore di Cuneo

Il primo dirigente della Polizia di Stato Saverio Aricò ha assunto dal primo ottobre l'incarico di vicario del questore di Cuneo.

Per Aricò, che proviene da Sanremo, è un ritorno in Piemonte dopo una carriera iniziata in Questura a Vercelli e proseguita alla direzione della Divisione Pas della Questura di Torino.

"Dopo mesi intensi presso il commissariato di Sanremo, città dove sono nato e risiedo, ora mi occuperò di Cuneo" ha detto il nuovo vicario, ringraziando il questore che lo ha accolto in "una provincia importante oltre che vasta, che rappresenta una nuova sfida".

Nella sua ultra ventennale carriera Aricò ha ricoperto numerosi incarichi in diverse province del Piemonte e della Liguria, dirigendo il commissariato di Ventimiglia tra il 2016 e il 2021 nella fase più grave della crisi migratoria.



