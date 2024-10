Scomparsa in Valle di Susa, non è suo il Dna nell'auto

Non coincide con quello recuperato nella casa di Mara Favro il dna presente nell'automobile sui cui la donna è salita insieme a un collega alla fine dell'orario di lavoro in una pizzeria a Chiomonte (Torino). E' quanto trapela a margine dell'inchiesta, condotta dalla procura e dai carabinieri, sulla scomparsa della 51enne.

Di Mara non si hanno notizie dalla notte fra il 7 e l'8 marzo. Secondo quanto si è appreso gli specialisti hanno lavorato sul materiale organico trovato su una spazzola per capelli che aveva in casa, e poi lo hanno messo a confronto con quello repertato nella vettura: l'esito è stato che di dna ne sono stati individuati tre non coincidenti fra di loro.



