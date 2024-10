Festival delle colline torinesi, ancora il Libano Paese ospite

E' di nuovo il Libano il paese ospite del Festival delle Colline Torinesi - Torino Creazione Contemporanea, la storica rassegna teatrale, diretta Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla e organizzata dal Tpe Teatro Astra. La manifestazione torna dal 12 ottobre al 10 novembre con 7 prime, 6 produzioni, 15 spettacoli, 28 giorni di programmazione e 52 recite. Confermata la collaborazione con la Fondazione Merz, nei cui spazi, specie durante la settimana di ContemporaryArt, avranno luogo appuntamenti di teatro più performativo e/o sperimentale. Tra i luoghi che ospiteranno il festival, oltre al Teatro Astra, ci saranno la Fondazione Merz, la Lavanderia a Vapore di Collegno, il Teatro Gobetti e le Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri. Sarà El Conde de Torrefiel a inaugurare il festival con una performance, La luz de un lago (12 e 13 ottobre, Teatro Astra. Presentato con Piemonte dal Vivo in condivisione con Torinodanza) in prima nazionale.

Il tema di quest'anno è guerre/migrazioni. "Quando il teatro e le altre arti vogliono riflettere sul domani non possono dimenticarsi di questi conflitti. Già avvenuti, in essere e in potenza, tenendo conto, ad esempio, che il rapporto tra passato, presente e futuro va quotidianamente ripensato" commentano Sergio Ariotti e Isabella Lagattolla. L'edizione 2024 approfondisce il pensiero di Hannah Arendt: sarà lei il filo rosso del festival presso la sala Pasolini del Teatro Gobetti con Hannah (dal 22 al 26 e dal 29 al 31 ottobre) che Ariotti ha progettato dal pensiero e dalla biografia dell'autrice.

Dal Libano arriva Chrystèle Khodr, artista di Beirut, alle prese con la storia del suo Paese e con echi ibseniani.

L'ossessione della guerra nella sua accezione più classica domina il suo spettacolo Ordalie (30 e 31 ottobre, Teatro Astra) che si domanda come sia possibile mettere fine a un ciclo continuo di eventi bellici, distruzione, migrazione, ritorno. La chiusura del Festival delle Colline Torinesi 2024 è in programma dal 6 al 10 novembre al Teatro Astra con lo spettacolo Il Risveglio di Pippo Delbono a cui il festival dedica la sua monografia d'artista.



