Estorsione per caduta monopattino, condanna a 3 anni e 10 mesi

Ha preteso del denaro da un conoscente sostenendo che gli aveva fatto cadere il monopattino: una condotta, accompagnata da frasi come "ti sparo in testa" o "faccio sparire tua madre", che oggi, a Torino, gli è costata una condanna a tre anni e dieci mesi di carcere. Il giudice Alfredo Toppino lo ha riconosciuto colpevole di estorsione così come richiesto dal pm Gianfranco Colace: il reato, punito con la reclusione fino a dieci anni, è dovuto scattare per via delle minacce esplicite.

La vicenda risale al settembre del 2020 e si è svolta a Beinasco (Torino). L'imputato, G.C., 49 anni, difeso in aula dall'avvocato Francesco Bracciani, aveva trascorso una serata in un giardino pubblico insieme a dei conoscenti e al momento di rincasare, secondo quanto è stato ricostruito, aveva notato il proprio monopattino a terra. Il giorno dopo si presentò da un commerciante della zona sostenendo che era il responsabile del danneggiamento del mezzo: quindi pretese 900 euro, che gli furono versati in due tranche. La persona offesa, però, presentò anche una denuncia ai carabinieri.

G.C. è una figura nota alle forze dell'ordine: attualmente risulta detenuto per altra causa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA