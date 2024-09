Sciopero all'Amag Ambiente, 'condizioni di lavoro inaccettabili'

Lavoratori in sciopero per tutta la giornata di oggi e in presidio fino alla 13 davanti alla sede operativa di 'Amag Ambiente' ad Alessandria. Con adesioni - come fatto sapere dai sindacati UilTrasporti, Fp-Cgil, Fit-Cisl e Fiadel - di oltre il 90%. Circa 150 i dipendenti dell'azienda.

"Gli impegni presi sono stati sempre disattesi - accusano le sigle sindacali - In cambio vediamo esternalizzazioni, condizioni di sicurezza e igiene decisamente discutibili, utilizzo di mezzi vetusti. Inevitabili sono tanta preoccupazione e rabbia per il futuro". In un'azienda che - puntualizza Alessandro Porta (UilTrasporti) - "da decenni non ha un piano industriale serio per rilanciare il mondo del lavoro e la produttività. Così come l'organizzazione del lavoro è pessima, i mezzi sono a noleggio, i pochi dell'azienda sono vecchi e non c'è un servizio di manutenzione in officina per mancanza di fondi. Sono sporchi e i lavoratori al mattino, a volte, trovano anche topi nelle cabine. E' inaccettabile".

I sindacati chiedono, inoltre, di fermare "l'utilizzo indiscriminato dell'esternalizzazione. Sono cooperative che non applicano il contratto dell'igiene ambientale e, in realtà, sono doppioni rispetto alle lavorazioni che già possono fare e fanno i dipendenti interni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA