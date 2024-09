Martin Scorsese al Museo del Cinema di Torino il 7 e 8 ottobre

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio a Martin Scorsese, con un doppio appuntamento il 7 ottobre, con una serata in suo onore alla Mole Antonelliana, e l'8, con una masterclass del regista al Cinema Massimo.

"Sin da quando, più di 70 anni fa, sedevo con i miei nonni e i miei genitori a guardare Paisà di Rossellini in televisione, - è il messaggio di Scorsese - il cinema italiano ha occupato un posto molto speciale nel mio cuore, una presenza che mi ha guidato, sostenuto, spronato nel mio lavoro di cineasta. È davvero significativo per me ricevere un tale riconoscimento in questo particolare momento della mia vita, in questo bellissimo museo a Torino dedicato alla storia di uno dei grandi amori della mia vita: il cinema italiano".

I film di Martin Scorsese "hanno tracciato un solco indelebile nella storia del cinema e nell'immaginario di tutti noi. - commentano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema - Con la sua arte è stato capace di fotografare epoche e stili, malesseri e incertezze di una società in continua trasformazione. Lo sentiamo anche molto vicino per il suo impegno nella conservazione e recupero del patrimonio filmico: averlo ospite al Museo Nazionale del Cinema è un grande onore e piacere".

Scorsese sarà presente a Torino in occasione di una serata di gala in suo onore che si terrà il 7 ottobre alle 19:30 presso l'Aula del Tempio della Mole Antonelliana, durante la quale gli sarà conferito da Ghigo e De Gaetano il Premio Stella della Mole alla carriera (la più alta onorificenza dell'istituzione culturale italiana che, nel corso degli anni, è stata attribuita a grandi protagonisti del cinema mondiale, tra cui anche frequenti collaboratori di Scorsese quali Paul Schrader, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo).

Il vincitore dell'Oscar per The Departed - che detiene anche il record del regista vivente con il maggior numero di candidature all'Academy Award - alle 18 di martedì 8 ottobre, incontrerà il pubblico del Cinema Massimo in occasione di una Masterclass, che sarà preceduta da un red carpet pubblico alle 17:30.

Il Cinema Massimo gli dedicherà, inoltre, una retrospettiva (11-13 ottobre) che sarà introdotta personalmente dal Maestro sempre martedì 8 ottobre alle ore 20, unitamente alla proiezione speciale di uno dei suoi classici più amati. La presenza di Martin Scorsese e la sua intensa due-giorni torinese - curata da Marco Fallanca - segnano la prima storica visita del maestro al Museo Nazionale del Cinema, che nel 2013 ha realizzato una mostra a lui dedicata in collaborazione con la Deutsche Kinemathek ed espone i costumi originali di Gangs of New York nel percorso di visita permanente.



