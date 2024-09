La Fondazione Crt apre al pubblico la sede di via XX Settembre

Nel weekend 5-6 ottobre e sabato 12 ottobre la Fondazione Crt apre al pubblico le proprie porte: Palazzo Perrone di San Martino, in via XX Settembre 31 a Torino, sarà visitabile gratuitamente e senza prenotazione, dalle 10 alle 18. Questa opportunità rientra nel festival "è cultura!", promossa da Abi e Acri per far scoprire i palazzi delle banche e delle fondazioni di origine bancaria.

Il percorso di visita - che partirà da via XX Settembre 31 - si snoderà attraverso le sale auliche del palazzo di origini tardo secentesche, poi rimodernato nel XVIII secolo: lo Scalone e il Salone d'Onore, la Sala del Consiglio di Indirizzo, la balconata con i simboli della città, della laboriosità e del risparmio, la Sala Presidenti, la Sala del consiglio di amministrazione.

Il palazzo, considerato dagli studiosi un unicum nel panorama dell'architettura e delle arti figurative della città, è la sede della Fondazione Crt dal 1991. In precedenza è stato dimora nobiliare, ospedale militare, sede dell'Ambasciata di Francia presso i Savoia fino all'Unità d'Italia e luogo di rappresentanza dell'antica Cassa di Risparmio di Torino.



