Benzi (FdI) eletto presidente della Provincia di Alessandria

E' Luigi Benzi (FdI), 50 anni, ingegnere e IT manager, sindaco di Quargnento il nuovo presidente della Provincia di Alessandria. Candidato per la lista 'La Provincia dei Comuni' con il sostegno di FdI, Lega, FI, ha ottenuto 42.314 voti contro i 41.949 dello sfidante Domenico Miloscio (Pd), primo cittadino di Pozzolo Formigaro, in corsa per 'Uniti per la Provincia di Alessandria e il suo territorio' (Pd, M5S, Italia Viva, Azione e Civiche).

Benzi è in continuità con le due amministrazioni provinciali uscenti, sempre a guida centro destra, con presidenti Gianfranco Baldi (FI) ed Enrico Bussalino (Lega).

"Sono davvero contento per un risultato che sapevo non facile, consapevole di una partenza difficile. Ma, trattandosi di elezione ponderata, ottenuto con un recupero sui piccoli Comuni che potrebbero aver fatto la differenza", sono le prime parole del neo presidente di Palazzo Ghilini, che si è subito complimento con lo sfidante Miloscio, "perché è stata una sana competizione tra due sindaci rispettati dai cittadini" Dalla vittoria di Benzi "arriva il segnale positivo del buon lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della Provincia di Alessandria - commenta Bussalino - Sono convinto saprà garantire continuità all'importante percorso intrapreso toccando temi cruciali come l'edilizia scolastica e la difesa ambientale del territorio. Continuità anche nell'incentivare il turismo lento e sostenibile, vero motore economico dell'Alessandrino e leva importante per tutto il Piemonte".



