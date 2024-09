Camera civile Piemonte e Vda, Buffa confermata presidente

Giovanna Buffa, avvocato cassazionista torinese, è stata riconfermata presidente della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta. E' al suo secondo mandato alla guida dell'associazione che opera sul territorio dal 1987.

Tra i prossimi impegni, dal 7 al 9 novembre, a Napoli, il presidente Buffa e alcuni consiglieri parteciperanno al congresso nazionale dell'Unione Camere Civili dove, fra l'altro, si discuteranno proposte da presentare al Ministero della Giustizia per la riforma della legge professionale forense. Il direttivo dell'associazione di Piemonte e Valle d'Aosta, che rimarrà in carica per tre anni, è composto da Giovanna Buffa, presidente, Corinna Merlo, del foro di Novara, segretario, Giovanni Steve tesoriere; i consiglieri sono Vincenzo Carena, Alberto del Noce, Massimo Demaria, Marco Ferrari (foro di Alessandria), Dario Gramaglia (Asti)m Mauro Manassero, Marco Luongo, Filippo Vallosio, Paolo Miserere, Carlo Parvis, Francesco Verna, Pietro Savarro (foro di Alessandria) e Stefano Pugno.



