Universiadi 2025, il tour della fiaccola arriva in Marocco

La fiamma delle Universiadi Invernali di Torino, accesa una settimana fa nel cortile del rettorato dell'Università, splende in Marocco. Dopo la prima tappa al Parlamento europeo, a Bruxelles, 'la Guarini' è arrivata a Rabat in occasione dell'Executive Commitee Meeting della Federazione Internazionale degli Sport Universitari, dove è stata accolta dai membri dell'assemblea elettiva della Fisu provenienti da tutto il mondo.

Dopo la tappa marocchina, la staffetta della fiaccola rientrerà in Italia con il passaggio da Fisu a Federcusi a Roma, dove è in programma un flashmob virtuale con tutti i Cus rappresentati da 20 tedofori studenti-atleti e alla presenza delle massime cariche sportive italiane.

Tappa successiva, il 14 ottobre a New York dove la fiaccola sarà alla parata del Columbus Day insieme ai rappresentanti del Governo italiano e della Regione Piemonte. Il tour proseguirà poi il 22 ottobre a Losanna, all'Università e al quartiere generale Fisu, e tornerà in Italia per le tappe di Trento, il 29 ottobre, Milano, il 4 novembre, Caivano e Salerno l'8 e 9 novembre.

Nello stesso mese raggiungerà le principali sedi degli atenei piemontesi e a dicembre arriverà nei comuni sede dei Giochi, prima di tornare a Torino il 13 gennaio per la cerimonia di inaugurazione dei 32esimi World University Games Winter.



