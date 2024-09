Protano (Cnh), più giovani agricoltori grazie a nuove tecnologie

L'intelligenza artificiale non è un pericolo per i posti di lavoro in agricoltura, anzi "proprio l'adozione di tecnologie avanzate sta rendendo questo ambito sempre più attrattivo per le nuove generazioni. Sempre più giovani sono interessati a entrare nel settore agricolo grazie all'innovazione tecnologica". Lo ha sottolineato Francesca Protano, technology strategy and product innovation di Cnh, che ha partecipato al panel "Innovating for a greener future: AI-Powered sustainable farming" con esperti agritech e leader del settore, nell'ambito dell'Italian Tech Week. Con lei George Varvarelis, fondatore di Augmenta, azienda greca che Cnh ha acquisito nel 2023 e che opera all'interno del brand Raven, integrandosi nel portafoglio di tecnologie di precisione del gruppo.

"Questi progressi sono fondamentali per accelerare la transizione verso un modello di agricoltura più dinamico e moderno che grazie all'uso dei carburanti alternativi e dell'agricoltura di precisione, supporta un importante cambio generazionale nel settore agricolo", ha detto Protano che ha ricordato come Cnh, in collaborazione con importanti università italiane ed estere, stia contribuendo a formare e a ispirare le prossime generazioni di agricoltori Protano ha aggiunto che Cnh "sta introducendo tecnologie in grado di trasformare radicalmente il modo in cui operano gli agricoltori. Queste innovazioni non solo migliorano l'efficienza e ottimizzano la produttività, ma consentono anche una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse".



