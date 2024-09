Novecento di Baricco apre la stagione del Gobetti di Torino

Novecento di Alessandro Baricco, con la regia di Gabriele Vacis, va in scena martedì 1 ottobre, in apertura della programmazione del Teatro Gobetti di Torino, a trent'anni dal debutto del celebre monologo e a due anni di distanza dalla scomparsa di Eugenio Allegri, suo storico interprete.

Una lettura corale che vedrà in scena Lucia Corna, Pietro Maccabei, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera e Gabriele Vacis. La scenofonia e gli ambienti sono di Roberto Tarasco, il suono di Riccardo Di Gianni. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro nazionale in collaborazione con con PoEM Impresa Sociale - Potenziali Evocati Multimediali, sarà replicato per la Stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 13 ottobre.

Novecento debutta ad Asti nell'estate del 1994, scritto da Alessandro Baricco per un attore, Eugenio Allegri, e per un regista, Gabriele Vacis. Da allora, come tutte le migliori storie, Novecento ha preso a camminare da solo sulle sue gambe e si è trasfigurato ora in un film, ora in una canzone, una volta persino in un fumetto di Topolino. Da quell'estate e per il resto della vita Eugenio Allegri non ha mai smesso di prestargli la voce e il cuore e lo ha accompagnato con lo stesso amore della prima volta per i teatri di tutta Europa. "Qualche mese prima di andarsene - spiega la compagnia - era in scena a Torino, nella sala di Alfateatro, e noi, giovani attori di PoEM, eravamo seduti a guardare uno spettacolo che era anche leggenda, freschi di diploma, felici e completamente ignari del fatto che stessimo assistendo ad una delle ultime esibizioni di Eugenio, nostro maestro. Trent'anni dopo il debutto del monologo e a due anni di distanza dalla sua scomparsa, diretti da Gabriele Vacis, porteremo in scena una lettura corale di Novecento, arricchita di ricordi e racconti di questo spettacolo che ha fatto la storia del teatro italiano".



