Da Terra Madre sei proposte al G7 per una 'nuova agricoltura'

L'agricoltura deve farsi motore di trasformazione sociale, culturale e ambientale. È quanto è stato evidenziato a Terra Madre Salone del Gusto a Torino, da Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, Maria Grazia Mammuccini, presidente di FederBio, e Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, che hanno rivolto delle proposte al G7 a Siracusa. Tra queste il sì all'agroecologia, all'agricoltura biologica, all'allevamento con rispetto per gli animali e la terra, una riduzione degli sprechi alimentari.

Infine un impegno al contrasto al caporalato, alle agromafie e alla difesa dei diritti dei lavoratori.

"Al G7 - ha spiegato Stefano Ciafani, presidente di Legambiente - chiediamo un impegno senza precedenti per l'agricoltura e il futuro del Pianeta. Serve abbandonare pratiche agricole dannose, scegliendo modelli sostenibili che rispettino non solo la biodiversità, ma anche la salute dei suoli e delle acque, e serve farlo adesso".

Per Maria Grazia Mammuccini "il futuro dell'agricoltura e del nostro Pianeta richiede un'azione immediata e coordinata. Non possiamo permetterci di continuare con l'agricoltura intensiva, che ha generato impatti devastanti su ambiente e biodiversità.

Occorre investire con decisione sulla transizione agroecologica, di cui il biologico rappresenta la punta più avanzata di sostenibilità ambientale, economica e sociale".

"Dobbiamo abbandonare la logica basata solo sul profitto e adottare una prospettiva "bio-logica", una logica imperniata sulla vita, che ci consenta di percepirci parte della Natura, che tuteli la biodiversità, la fertilità dei suoli, le risorse naturali: le uniche ricchezze davvero in grado di salvarci - afferma Barbara Nappini - Nel processo di cambio del paradigma è centrale l'educazione alimentare che chiediamo, in particolare al governo italiano, di inserire come materia curriculare per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA