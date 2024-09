Montiglio Monferrato, due domeniche con la Fiera del Tartufo

Per due domeniche consecutive, il 6 e il 13 ottobre, Montiglio Monferrato ospiterà la 5/a edizione della 'Fiera Nazionale del Tartufo'. Saranno presenti oltre 100 espositori. "Un grande risultato la crescita della Fiera negli ultimi anni, nonostante lo stop pandemico. I numeri sono incoraggianti. - dice il sindaco, Dimitri Tasso -- Anche quest'anno coinvolgeremo le scuole del territorio con il progetto 'LocoLab' in un'edizione ricca di novità e nomi noti con il cantautore Danilo Amerio, la conduttrice televisiva e scrittrice Syusy Blady e i giornalisti Paolo Massobrio, Cinzia Montagna e Maurizio Scandurra".

Spazio anche alle 'Littorine del Tartufo' per due viaggi in treno storico tra Torinese, Astigiano e biellese in sinergia con 'Fondazione FS' e 'Associazione 'Feralp Team' di Bussoleno nell'ambito del 'Progetto LocoMonferrato' promosso dal Ministero del Turismo.

In cartellone anche la 17° gara di podistica del tartufo mattutina, e il lancio dei paracadutisti direttamente al centro dell'area fieristica con il celebre 'Bandierone' raffigurante in dimensione 6x4 metri l'effigie del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA