Hemera e Alba Robot vincono l'Italian Master Startup Award 2024

La piattaforma B2B di micro-mobilità Alba Robot e la terapia cellulare per le lesioni del midollo spinale Hemera vincono ex aequo l'Italian Master Startup Award (Imsa) 2024, promossa dalla rete PniCube e organizzata con l'Incubatore del Politecnico di Torino I3P, con il supporto di Regione Piemonte tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, e il patrocinio di MiMit, Maeci, ASviS e Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Tra le finalità dell'evento quella di far conoscere le imprese innovative che hanno già avuto un impatto economico e sociale, creando nuove opportunità di investimento.

Hemera (categoria life sciences Med-Tech) ha sviluppato REMaST, terapia cellulare che si candida a essere la prima al mondo in grado di rigenerare efficacemente i tessuti neurali per il trattamento delle lesioni del midollo spinale. Nata nel 2021 come spin-off dell'Università di Verona e dell'Università di Milano, l'azienda biotech è specializzata in medicina rigenerativa per le malattie neurologiche.

Alba Robot (categoria Industria) è una piattaforma di micro-mobilità indoor e in spazi pedonali che trasforma il trasporto delle persone utilizzando flotte di veicoli autonomi all'interno di strutture come aeroporti, ospedali e musei, o in aree pedonali. Nata nel 2019, è stata Startup dell'Anno I3P nel 2023, e conta oggi su 5 brevetti, di cui 3 internazionali.

Il Premio Speciale in servizi Invitalia per la migliore start-up femminile, in collaborazione con l'Osservatorio Scientifico Imprese Femminili-Osif, è stato conferito a Helios Domotics - Lit che ha sviluppato una soluzione avanzata per il monitoraggio dei consumi energetici. Menzione Speciale, invece, alle tecnologie indossabili innovative per il monitoraggio a distanza dei pazienti di Heremos. Il Premio Speciale Eit Digital per la migliore start-up nella categoria Ict è stato assegnato a Young Platform che offre servizi nel mercato delle criptovalute.





