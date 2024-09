De Lellis nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte

Mario De Lellis, classe 1976, di San Maurizio Canavese, è il nuovo segretario generale della Filca Cisl Piemonte, il sindacato degli edili Cisl che in regione conta quasi 16 mila iscritti. Lo ha eletto con 40 voti su 41 il consiglio generale della federazione, riunito nella sede regionale Cisl, a Torino, alla presenza dei segretari generale e generale aggiunto della federazione nazionale, Enzo Pelle e Ottavio De Luca, e del segretario regionale Cisl, Luca Caretti.

De Lellis sarà coadiuvato in segreteria regionale da Vincenzo Battaglia, 55 anni, della Filca Cisl Cuneo, che assumerà il ruolo di segretario generale aggiunto, e da Carlo Rivellino, 55 anni, della Filca Cisl Piemonte Orientale.

De Lellis prende il posto di Massimiliano Campana, alla guida della federazione regionale degli edili Cisl negli ultimi 3 anni, che è stato chiamato a svolgere altri incarichi all'interno della Cisl Piemonte.

Per dodici anni responsabile della Val di Susa, è poi entrato nella segreteria Filca Cisl Torino di cui ha assunto la guida nel dicembre 2022. Da diversi anni è anche componente del Consiglio generale nazionale e del Comitato esecutivo nazionale della Filca Cisl. De Lellis ha ribadito che la sicurezza sul lavoro continua ed essere la priorità di tutta la Filca Cisl.

"La terribile tragedia di Brandizzo dell'agosto del 2023 - ha spiegato - ci insegna che la strada da percorrere è ancora lunga e difficile. La formazione, la prevenzione, l'innovazione, la cultura della sicurezza restano i pilastri sui quali costruire le tutele dei nostri addetti. E in questa partita la bilateralità resta un eccezionale strumento di legalità, di assistenza, di tutela, di sicurezza e di dignità per i lavoratori del settore".



