Stellantis al Salone Auto di Parigi con 5 anteprime mondiali

Sellantis parteciperà alla 90esima edizione del Mondial de l'Auto - Salone dell'Auto di Parigi 2024 dal 14 al 20 ottobre, con tre brand - Citroën, Peugeot e Alfa Romeo - e per la prima volta al Salone, il brand cinese Leapmotor. A Porte de Versailles (padiglione 4) il gruppo porterà l'ampia gamma di veicoli elettrificati all'avanguardia dei quattro brand. In totale al Salone saranno esposti 26 modelli, con cinque anteprime mondiali.

La partnership con Leapmotor verrà presentata al pubblico per la prima volta, con quattro veicoli elettrici tecnologicamente avanzati ed economicamente accessibili, insieme all'anteprima mondiale della B10, un suv del segmento C.

Verranno esposti anche sistemi di ricarica intuitivi sistemi di propulsione e soluzioni per il comfort interno e l'intrattenimento avanzato Il 15 ottobre, il ceo Carlos Tavares interverrà al Paris Automotive Summit.



