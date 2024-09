Cgil e Uil in piazza Torino contro il Ddl sicurezza

Alcune centinaia di lavoratori hanno partecipato oggi al presidio organizzato sotto la prefettura di Torino da Cgil e Uil Torino nell'ambito della mobilitazione nazionale indetta dalle due organizzazioni contro il Ddl Sicurezza. I segretari di Cgil e Uil Torino, Federico Bellono e Gianni Cortese, nel corso del presidio sono stati ricevuti in prefettura.

"Abbiamo scelto di scendere in piazza a Torino, come in molte altre città italiane - spiegano Cgil e Uil - perché riteniamo doveroso contrastare una norma che mette in discussione i diritti costituzionali, in particolare il diritto di manifestare per lavoratori e studenti a sostegno delle proprie idee e rivendicazioni. Il ddl ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto delle persone a esprimere il proprio dissenso, introduce nuovi reati penali, quindi il carcere, nei confronti di chi occupa strade, ferrovie, spazi pubblici e privati, limita le iniziative e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali. Si tratta di un disegno di legge punitivo, che introduce il carcere per le donne che commettono reato anche se in gravidanza o con figli fino a un anno di età, che prevede il reato di resistenza passiva rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifica, che ha un approccio di natura securitaria e di criminalizzazione dei confronti dei migranti.

Nel frattempo, il governo ha deciso di abolire i crimini contro la pubblica amministrazione, spesso reati spia di infiltrazioni mafiose".



