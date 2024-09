Arenaways, nuova livrea per il treno Cuneo-Saluzzo-Savigliano

I treni Arenaways sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano entreranno in stazione 'sorridenti'. E' la nuova livrea dell'Atr 220 presentata all'expo InnoTrans di Berlino. La linea sarà riaperta dopo 4 anni di stop del tratto Saluzzo-Savigliano e 12 anni della Cuneo-Saluzzo.

Il design del treno è stato affidato all'azienda olandease Railcolor Design. Il pittogramma del marchio Arenaways, con il suo giallo e arancione su fondo chiaro, viene ingigantito elaborando un distintivo gioco di forme che creano un collegamento ininterrotto lungo tutta la fiancata del treno: con le bande blu, colore secondario del marchio, ad incorniciarne il movimento. La versione estesa del logo e la scritta Arenaways si ritrovano in basso, mentre in alto l'icona del wi-fi ricorda ai passeggeri che su tutti i treni sono disponibili gratuitamente internet e sistema di infotainment. Sarà facile per i i viaggiatori individuare le aree dedicate alle biciclette e ai portatori di disabilità. Sul fronte della motrice spicca infine una linea curva.

"I treni Arenaways faranno sempre il loro ingresso in stazione 'sorridenti'. Il nostro desiderio è rendere piacevole la permanenza a bordo per i passeggeri. Un'esperienza di viaggio diversa deve partire da un'immagine di treno diversa e speriamo che quei sorrisi impressi sulla motrice possano essere ricambiati" commenta Matteo Arena, ceo di Arenaways.



