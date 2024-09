Torna anche quest'anno a Settimo Torinese il Festival dell'Innovazione e della Scienza, da domenica 6 a domenica 13 ottobre, organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana. Il tema del Festival, alla dodicesima edizione, sarà 'Frontiere - Oltre limiti e confini', che verrà declinato attraverso dialoghi, interviste, workshop, mostre, laboratori e spettacoli con esperti, artisti, personalità dello spettacolo e specialisti del settore,. Tra gli ospiti Alessandro Barbero, Luca Bizzarri, Edoardo Camurri, Fabio Caressa, Andrea Colamedici, Nicola Lagioia, Valerio Lundini, Stefano Nazzi, Piergiorgio Odifreddi, Benedetta Parodi, Pif, Rancore, Cecilia Sala, Antonella Viola.

Ci saranno anche momenti dedicati alle scuole. Cuore pulsante della rassegna sarà la Biblioteca Archimede, insieme ai poli culturali di Settimo Torinese, dall'Ecomuseo del Freidano, al Mu-Ch | Museo della Chimica, alla Suoneria. "Questa dodicesima edizione è un invito a guardare al futuro con fiducia, attraverso il potere della cultura e della tecnologia" afferma Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese. "Il Festival, come sempre, fa da apripista alla comprensione di quelle micro-rivoluzioni che si affacciano quotidianamente sulle nostre vite portandoci a modificare stili e abitudini talvolta con entusiasmo in altri casi con nostalgia" sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore allo Sviluppo delle Attività Produttive Andrea Tronzano.



