In Piemonte la settima tappa del roadshow tivùsat

È tempo per tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che ha appena compiuto 15 anni, di rimettersi a "pedalare". E dopo Palermo, Vicenza, Vibo Valentia, Viareggio, Genova e Bergamo, la settima tappa di questo speciale "Giro d'Italia" sarà il 26 settembre a Torino. Gli ospiti, in arrivo anche dalle province di Novara, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Aosta, sono attesi all'Hotel Nh Torino Centro. In mostra l'intera "galassia" che ruota intorno a tivùsat, fatta di rivenditori certificati e installatori qualificati e tempestivi nell'intervento. Un "sistema" che sia ai clienti residenziali sia a quelli business la televisione la fornisce in ogni angolo del Paese chiavi in mano, mettendo gli spettatori al riparo da problematiche relative a frequenze, codifiche e risintonizzazioni dei canali. Ma soprattutto a Torino si alzerà il sipario su un'offerta con una qualità d'immagini e di suoni che il digitale terrestre - aspettando l'avvento del T2 - non è in grado neanche di avvicinare. Nel bouquet oltre 70 canali in Hd e 4K (tra cui esclusive e canali opzionali a pagamento). Nel menu intrattenimento, sport, notizie (internazionali, nazionali e locali), film, serie tv e programmi per bambini e ragazzi.

La tappa di Torino, insomma, tratteggerà il presente e il futuro del panorama del piccolo schermo sia dal punto di vista editoriale sia tecnologico. Per guardare tivùsat bisogna acquistare un dispositivo certificato (decoder o Cam) e attivare la smartcard che si trova all'interno della scatola del dispositivo stesso, oltre naturalmente all'installazione di una parabola orientata su HOTBIRD 13° EST. Soluzioni differenti, invece, a seconda della dimensione della struttura ricettiva, sono riservate al mondo dell'hospitality. Il tour 2024 di tivùsat si concluderà con le tappe del 24 ottobre a Bari e del 21 novembre a Como.



