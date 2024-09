'World Cleanup day', ripulito piazzale del Regina Margherita

Nell'ambito di 'World Cleanup Day', la giornata internazionale finalizzata a sensibilizzare e mobilitare le comunità locali per la pulizia degli spazi pubblici e la tutela dell'ambiente, questa mattina sono stati ripuliti anche gli spazi nel piazzale di fronte all'Ospedale Regina Margherita. In contemporanea, su iniziativa di Let's Do It! Italy, l'organizzazione nazionale che fa parte del movimento globale Let's Do It! World, in collaborazione con i punti vendita Leroy Merlin di Collegno e Moncalieri, volontari sono stati impegnati nella pulizia del lungo Po. dai Murazzi fino al Borgo Navile di Moncalieri.

Gli spazi davanti al Regina Margherita sono stati ripuliti in collaborazione con la Fondazione Forma - saranno puliti, dai cittadini che vorranno partecipare iscrivendosi, anche gli spazi nel piazzale di fronte all'Ospedale Infantile Regina Margherita.

"Fondazione Forma è molto lieta di contribuire e partecipare attivamente a questa iniziativa, all'insegna dell'educazione ambientale, per la pulizia di spazi destinati ai più piccoli e per la tutela dell'ambiente", dichiarano i vertici della Fondazione



