'Life Prepair', concluso a Torino progetto durato 8 anni

Si è chiuso oggi a Torino l'evento finale di Life Prepair, progetto sulla qualità dell'aria nel bacino padano durato quasi otto anni, coinvolgendo le principali Regioni del bacino padano e numerosi altri partner (complessivamente 18, coordinati dalla Regione Emilia-Romagna), allo scopo di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico, limitare le emissioni e migliorare la qualità dell'aria.

All'evento torinese, organizzato dalla Regione Piemonte, hanno partecipato centinaia di persone provenienti da tutta Italia.

PrepAir ha coinvolto un'area di 135mila chilometri quadrati con una popolazione di 28 milioni di abitanti; ha attivato 35 azioni complessive su alcune tematiche fondamentali (monitoraggio dell'aria, combustione di biomasse, trasporti, riscaldamento domestico, industria, energia e agricoltura, comunicazione e coinvolgimento); su questi temi ha realizzato corsi di formazione a cui hanno preso parte oltre 15mila professionisti. Il progetto ha coinvolto uno staff operativo di oltre 250 persone; ha utilizzato fondi diretti per 17 milioni di euro, stimolando la redazione di sette Piani della qualità dell'aria.

Life PrepAir "ci ha permesso di costruire il nuovo Piano della qualità dell'aria, che abbiamo appena adottato. - spiega Matteo Marnati, assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Abbiamo preso spunto dai dati scientifici per fare innovazione, tenendo in considerazione che continuerà sempre questa ricerca.

Perchè è importante collaborare insieme a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che hanno i nostri stessi problemi, per dare insieme delle soluzioni. È questo lo spirito di questo progetto, che ha come obiettivo non soltanto quello di limitare, ma di tenere insieme un equilibrio tra gli aspetti ambientali, perché tutti vogliamo un'aria più pulita possibile, gli aspetti economici".



