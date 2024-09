Ts Wow, 'il teatro dal di dentro' che piaceva a Germana Erba

"Ts Wow è nato la scorsa stagione.

L'idea è quella di Germana Erba, far vivere al pubblico il teatro e il mondo culturale dal di dentro. Vogliamo fare conoscere i processi costruttivi dello spettacolo e confrontarci anche attraverso la presentazione di libri, concerti, idee, corsi di formazione di altre realtà culturali". Irene Mesturino spiega così la serata di Torino Spettacoli, in programma questa sera 20 settembre al Teatro Erba di Torino.

"Con il Ts Wow Torino Spettacoli si fa megafono libero e indipendente dei fatti culturali", sottolinea Irene che ricorda come "Torino Spettacoli sia stato il primo a portare questa innovazione: non una conferenza stampa per i media, ma una presentazione dei progetti produttivi e degli spettacoli per tutto il pubblico in orario serale. Un'idea che è partita da qui trent'anni fa e ora si è diffusa in tutta Italia".

Il nome Ts Wow, nato la scorsa stagione, lo ha inventato Sofia, una giovanissima spettatrice. Durante la serata - con la conduzione di Girolamo Angione insieme a Elia Tedesco e a GIan Mesturino, l'architetto dei teatri - si parla naturalmente anche della nuova stagione del Teatro Erba, delle nuove produzioni di Torino Spettacoli, degli artisti in arrivo della compagnia. In platea nomi dello spettacolo come gli attori Antonio Grosso e Giorgio Lupano e un conduttore di sala permetterà al pubblico di prendere la parola.

"Diamo il via stasera ai festeggiamenti per i 25 anni di Forbici e Follia. Pochi sanno che l'edizione di Torino Spettacoli di Forbici e Follia è nata proprio come progetto produttivo proposto all'Erba e ha poi inaugurato il Gioiello quando dopo la lunga chiusura del cinema è diventato teatro. Il 25 gennaio, torna qui dove era stato pensato". Focus speciale è Verso l'ora zero di Agatha Christie, il nuovo giallo prodotto da Torino Spettacoli (il teatro stabile privato ha specializzazione trentennale nei murder mistery plays inglesi) che debutterà in prima nazionale al Gioiello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA