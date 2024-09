Resetfestival torna a Torino con 'Musica Eretica'

Dal 30 settembre al 5 ottobre torna a Torino, per la sua 16/a edizione, _resetfestival. Una settimana di eventi con oltre 30 appuntamenti tra concerti, showcase, talk e laboratori formativi e uno spazio dedicato ai new-media digitali, influencer, associazioni culturali e start-up. Oltre 50 addette e addetti ai lavori tra manager, etichette, editori, big del settore, festival e partner nazionali in una grande rete per la formazione. Oltre 1.000 i progetti artistici passati in questi sedici anni da Resetfestival e, tra questi, spiccano nomi rilevanti del panorama nazionale. Lo slogan di quest'anno sarà 'Musica eretica'.

"Il termine eresia deriva dal greco antico αἵρεσις (haíresis) - raccontano Annarita Masullo e Daniele Citriniti, co-founder The Goodness Factory - Il suo significato era scelta o opzione, poi qualcosa è cambiato drammaticamente e eresia ha portato con sé le fiamme del rogo. Quel fuoco abbiamo voluto trasformarlo con la sedicesima edizione di_resetfestival: l'eresia diventerà il coraggio del dissenso, la manifestazione del pensiero critico e la massima espressione di irriverenza. La forza della sovversione, di stimolare discussioni e cambiamenti laddove si incontrano nella società modelli di vecchi e nuovi dogmi.

Un'indole e un potere che la musica può incarnare". Dedicato ai talenti emergenti e ai nuovi strumenti del settore musicale, Resetfestival è un vero e proprio backstage della musica, un momento di incontro e scouting artistico e professionale. Per l'edizione 2024 sono 12 i progetti artistici selezionati che si esibiranno nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 ottobre sul palco di Off Topic: Alec Temple, Alessandra Nazzaro, Alessio Alì, Asiabel, Aura e Marilyn, Avec Moi, Best Before, Giglio, Margot, Moonari, Sealow e Sianlout. La selezione è stata fatta su oltre 600 candidature, frutto di una direzione artistica collettiva composta da Associazione Verve e The Goodness Factory. Anche quest'anno la collaborazione con Piemonte dal Vivo e l'iniziativa Glocal Sound, che offrirà a 9 progetti musicali under 35 l'opportunità di esibirsi sul palco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA