Dall'antiquariato alla musica, domenica la Festa del Balon

Domenica 22 settembre, dalle 10 alle 22, torna la Festa del Balon di Torino, all'insegna della cultura, della musica, dell'arte e del buon cibo, in uno dei quartieri più conosciuti e caratteristici del la città. Durante lo storico mercato dell'antiquariato e del vintage al Balon sono in programma numerosi eventi culturali, musicali, artistici e mondani fino a tarda sera.

Ad arricchire la manifestazione ci saranno il Sermig e il Cottolengo, istituzioni culturali come la Scuola Holden che festeggia i suoi 30 anni di vita e la band degli Statuto che tornerà 'on stage' per commemorare Rudy Ruzza, storico bassista del gruppo ed espositore presso il Balon. Ci sarà spazio per la fotografia d'autore del Gruppo Fotografico La Mole con la partecipazione di due grandi fotoreporter che esporranno i loro scatti attraverso tre mostre fotografiche.

"Borgo Dora è ormai uno dei quartieri più caratteristici di Torino, conosciuto in tutta Europa come fucina di arte, cultura, vintage di qualità e buon cibo, oltre a essere un emblema storico della solidarietà dei santi sociali. Ecco perché la festa di fine estate del Balon ritorna protagonista della scena torinese attraverso una serie di eventi incentrati proprio su questi temi. Siamo il cuore pulsante del capoluogo subalpino e vogliamo meritare pienamente questa definizione" sottolinea Michele Lacidogna del direttivo Associazione Commercianti Balon.

Il Cortile del Maglio ospiterà invece la rassegna Stragulp per gli appassionati di fumetti.



