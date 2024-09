Tortona, sgomberati gli abusivi dai locali in piazzetta Trinità

La polizia locale di Tortona (Alessandria), con il gruppo cinofilo dei colleghi del capoluogo di provincia e i carabinieri, hanno sgomberato i locali situati in piazzetta della Trinità, occupati abusivamente. All'interno quattro persone: due tunisini di 42 e 23 anni, un marocchino di 23 - tutti in Italia senza fissa dimora - oltre a un minorenne italiano, residente a Valgioie (Torino). Sotto il pavimento è stato trovato un coltello con lama di 27 centimetri. Tutti e quattro sono stati denunciati.

"Avevamo ricevuto segnalazioni da parte di residenti e commercianti della zona di via Emilia Nord sulla presenza di questi individui - spiegano in una nota il sindaco Federico Chiodi e il comandante della polizia locale Orazio Distefano -.

Ringraziamo quindi i cittadini e chi ha permesso di portare a termine con successo l'operazione. La sicurezza dei Tortonesi è di primaria importanza e, per evitare che fenomeni come questo si ripetano, abbiamo fatto richiesta per il Daspo urbano per le persone coinvolte".



