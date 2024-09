Relife Torino, casa per 330 studenti in zona Barriera a Torino

Inaugura nella ex sede Lavazza di corso Novara 59 Relife Torino, la prima realtà italiana di student housing della società Relifem che propone agli studenti un format nuovo che, oltre a offrire un servizio di ospitalità di alto livello, ha l'obiettivo di creare una community attiva e impegnata nel terzo settore. Dopo Torino sono già in programma aperture a Pisa nell'ex caserma Artale, a Padova nell'ex caserma Cimarrusti, e in altre città italiane ed europee. Il progetto di riqualificazione edilizia da circa 50 milioni di euro, è composto da due edifici ed è stato sviluppato dall'architetto torinese Stefano Seita e dalla società di progettazione Lombardini22 per ospitare 202 stanze nell'edificio di corso Novara 59 e 98 in via Tollegno 22. Le due strutture possono ospitare fino a 330 studenti e ad oggi sono già 25 le nazionalità presenti: dall'Iran al Marocco, dall'Olanda alla Spagna e anche dal Sud America. Relife stima di arrivare ad ospitare oltre 50 nazionalità entro la fine di questo primo anno accademico. Lo spazio Food&Beverage, che sarà pronto nei prossimi mesi, non sarà riservato solo agli studenti, ma sarà accessibile ai cittadini, diventando un punto di ritrovo e incontro. Negli spazi comuni della struttura verranno inoltre organizzati corsi, incontri e altri eventi con l'idea che Relife possa diventare il luogo in cui il singolo si arricchisce e arricchisce la community.

Relife Torino è un progetto di Real Asset Capital, società attiva in tutti i segmenti della gestione e dello sviluppo immobiliare, e Relife, azienda italiana specializzata nei servizi legati al settore degli alloggi per studenti.



