Mezzi pubblici potenziati per Terra Madre Salone del Gusto

Gtt, green partner della manifestazione che quest'anno ha come tema 'Essere natura', potenzia i servizi di traposto pubblico in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2024, che si svolgerà a Torino, a Parco Dora, dal 26 al 30 settembre. Con l'obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e alternativa all'auto privata, le linee che servono l'area dell'evento avranno corse aggiuntive, soprattutto nelle fasce orarie di maggior afflusso di visitatori e sarà presente un infopoint al salone per dare informazioni sui percorsi, gli orari e distribuire i biglietti dei mezzi.

Nel dettaglio saranno potenziate nei servizi serali le linee 3 e 9 e quest'ultima la domenica effettuerà un servizio ogni dieci minuti tra le 14.30 e le 20. Inoltre anche il servizio serale della metropolitana sarà esteso fino all'1.30 da giovedì a domenica. Chi arriva in auto può parcheggiare nella zona di sosta per le auto vicino alll'Allianz Stadium e prendere le linee 72 e 72/ feriale. Le fermate consigliate, dove sarà presente personale Gtt per fornire informazioni e assistenza con vendita biglietti, sono la 2.444, 2.442 e 2.621.



