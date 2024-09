Verbania, al Museo Paesaggio 11 cocktail ispirati alle opere

Undici drink ispirati ad altrettante opere d'arte esposte al Museo del Paesaggio di Verbania: è l'idea della barlady Cinzia Ferro che, in collaborazione con l'ente museale, Città di Verbania, Caffè delle Rose Bistrot e Vini e Affini, organizza per la serata del 19 settembre 'L'arte nel bicchiere' nella corte di Palazzo Viani Dugnani.

Per l'occasione Ferro ha messo a punto undici cocktail, accompagnati da finger food preparati dalla chef Massimiliano Celeste, nati dall'interpretazione di sculture e quadri di Paolo Troubetzkoy, Carlo Fornara, Carlo Cressini, Arnaldo Ferraguti, Mario Tozzi, Guido Boggiani e Sophie Browne Della Valle.

"Ho pensato di trovare un modo simbolico per ringraziare la città che mi ha adottata nel 1999" racconta Ferro, che a Verbania gestisce il locale Estremadura Cafe. Per il presidente del Museo del Paesaggio, Carlo Ghisolfi, "l'arte di Cinzia Ferro si fonde con quella ospitata nelle sale del Museo del Paesaggio, in un cocktail, anzi ben undici, davvero da non perdere. Il 19 settembre è anche il compleanno del museo, una realtà culturale che vuole continuare a crescere anche con eventi come questo, in grado di farci conoscere a un pubblico nuovo". Nel corso della serata sono in programma visite guidate per conoscere da vicino le opere che hanno ispirato i drink.



