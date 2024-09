The Others cambia sede e sceglie il Centro dell'Ilo

The Others cambia casa e punta sulla sua vocazione internazionale. Dopo gli ultimi quattro anni all'interno del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, la fiera d'arte indipendente - ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, con la direzione artistica di Lorenzo Bruni - alla sua XIII edizione - approda all'interno del Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo - Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Un'area simbolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e Centro internazionale d'eccellenza nella formazione continua, crocevia di multiculturalità e inclusività Immersa all'interno del Parco del Valentino, che farà da cornice alla fiera, The Others aprirà al pubblico le porte di questa sede unica per quattro giorni, dal 31 ottobre al 3 novembre, fra espositori italiani e stranieri. I visitatori avranno a disposizione un servizio gratuito continuativo di navette, che metterà in comunicazione The Others con le fermate della metropolitana Lingotto e Italia '61, e Artissima. Il servizio sarà attivo da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

"The Others 2024 raggiunge il massimo livello di simbiosi tra contenitore e contenuto: internazionale, multidisciplinare, inclusivo, rigoroso. Ci troviamo in uno spazio extra territoriale, riservato e libero al tempo stesso, che necessita del rispetto assoluto delle regole, condizione indispensabile perché la creatività possa dare ampio sfogo alla fantasia dell'arte e offrire al pubblico una moltitudine di chiavi di lettura tutte affascinanti" spiega Roberto Casiraghi, ideatore della fiera



Riproduzione riservata © Copyright ANSA