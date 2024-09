Museo del Cinema, con De Gaetano balzo dei ricavi e visitatori

Dal 2019 al 2023 - gli anni della direzione di Domenico De Gaetano - il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha registrato il record assoluto di visitatori (755.078 nel 2023, in crescita del 12%) con un balzo del 68% degli 'under 26', pari al 33% del totale rispetto a una media del 15% degli altri musei. I ricavi dalla vendita dei biglietti rispetto al 2019 sono passati da 3.567.681 a 5.742.61 euro (+61%). Numeri raggiunti nonostante due dei cinque anni siano stati contrassegnati dalla pandemia. La gestione di De Gaetano, che lascerà il posto a Carlo Chatrian, si chiuderà 'alla grande' con l'arrivo al Museo di Martin Scorsese, atteso a Torino dal 5 all'8 ottobre. Con lui potrebbero arrivare gli attori Willem Dafoe e Leonardo di Caprio. Una scia di grandi ospiti che hanno consolidato l'immagine del Museo e i suoi rapporti internazionali.

Nei cinque anni il Museo ha raggiunto una solidità finanziaria, economica e patrimoniale, tale da consentire alla Fondazione investimenti non solo sul progetto del nuovo museo, ma anche sui depositi, sull'arricchimento delle collezioni, sulle risorse umane, sui festival e su una pianificazione pluriennale delle attività. I budget dei festival sono tutti aumentati: il Tff è passato da 1.800.000 a oltre 2.200.000 euro.

De Gaetano ha avviato il riallestimento del museo con un progetto che punta ad aggiornare gli impianti e le tecnologie, ad aumentare gli spazi espositivi e ad aprire i giardini come ingresso per il pubblico con caffetteria, biglietteria e store.

Per questo progetto sono arrivati i primi 3 milioni dal ministero.



